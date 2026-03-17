San José ayer bendijo a los capitalinos

San José es el hombre del silencio, no habla en la Biblia, pero tiene actitudes: la escucha, la obediencia, la fidelidad, con lo que "ya nos ayuda mucho". Así lo destacó el padre Miguel Squicciarini, quien encabeza la parroquia San José de Perico y estuvo ayer en la capital con la comitiva que invitó a las fiestas patronales del jueves 19.

La imagen recorrió las calles céntricas en procesión junto a las bandas de sikuris "Señor del Milagro", "San Francisco de Asís" y "Los Periqueños"; además de funcionarios municipales, miembros de la comunidad y devotos.

En esta ocasión se hicieron eco del Año Jubilar Franciscano llegando hasta el atrio de la Basílica donde recibieron las palabras del rector, el padre Carlos Paz.

En la parroquia periqueña se entronizó a San José el 8 de este mes y desde el 10 se reza la novena. Se pide donar útiles escolares.

El padre Miguel agradeció la participación de la gente y la colaboración de las autoridades comunales, también convocó a la gran Marcha de los Jóvenes -en el año Juvenil y Vocacional de la Diócesis- que se desarrollará mañana donde recibirán la bendición todas las "promos" de colegios secundarios y el resto de participantes.

Hoy a las 20 se rezará por los jóvenes de Acción Católica, de las capillas, monaguillos y Seminario Mayor. Al finalizar habrá caravana, bocinazo y motocazo por las calles de Perico.

Mañana a las 18 habrá misa en el barrio San José; a las 20 se rezará por la parroquia Inmaculada, todos los ministerios de música y se bendecirá a los padres de familia. Luego será la procesión juvenil, la vigilia hasta las 24, toque de campanas y saludo a San José.

El jueves la solemne fiesta arrancará a las 7 con el rezo del Rosario, a las 8 la misa con bendición a los carpinteros, cumpleañeros y los que llevan el nombre José. A las 9.30 se izará la Bandera, habrá Tedeum y desfile. A las 18 la concentración y procesión al monumento en el acceso a la ciudad donde presidirá la santa misa el obispo Daniel Fernández.

El intendente Rolando Ficoseco recordó que a partir de las 21 se realizará la Serenata a San José que tendrá acceso gratuito y solo se cobrarán las sillas para quienes deseen mayor comodidad. Actuarán Christian Herrera, Adrián y Débora y los Dados Negros, Piko Fran, Las Voces de Orán y Pitín Zalazar. También se emitirá por la Televisión Pública a todo el país. "Recibimos a todos con los brazos abiertos", señaló.