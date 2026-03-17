Palpalá puso en marcha ayer “Corredor Seguro 2026”

En una iniciativa clave para la prevención y la seguridad, el Centro de Monitoreo Municipal de Palpalá fue el escenario para el lanzamiento por tercer año consecutivo del programa "Corredor Seguro" para el 2026, único en la provincia. Esta actividad subraya el compromiso del municipio siderúrgico, que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola, en la promoción del trabajo interinstitucional junto con la Unidad Regional 8 de la Policía de la Provincia y el Same, a través de las áreas de Tránsito y Seguridad Ciudadana.

El objetivo primordial es proveer seguridad a estudiantes, docentes y familias, tanto en su camino hacia los establecimientos educativos como en su regreso a casa. Además, el programa que abarca el nivel primario y secundario contempla este año, como novedad, la promoción de conciencia en cuanto a prevención, a través de capacitaciones en RCP para las escuelas.

Durante todo el año, también se dictan cursos de seguridad vial destinados a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, con el propósito de fomentar conductas responsables en la vía pública desde edades tempranas. A esto se suma la instalación de cámaras de seguridad en los accesos y alrededores de las escuelas, las cuales son monitoreadas las 24 horas por personal municipal desde el Centro de Monitoreo. Actualmente, el programa trabaja en puntos estratégicos de todas las escuelas, abarcando tanto las ubicadas en zonas céntricas como en barrios periféricos y áreas rurales, garantizando así una cobertura integral para la comunidad educativa.

Entre los establecimientos donde se desarrollan estas acciones están las escuelas 78 "Dr José Benito de la Bárcena", 450 "Dr Elvio Adán Martelli", 411 "Mayor Enrique Carlos Lutteral", 257 "Provincia de Córdoba", 207 "Gral. de Brigada Armando Pedro Pío Martijena", 204 "Carmen Ávila de Naverán", 119 "General Savio", "Lola Mora", 144 "Víctor Mercante", 176 "De la Patria", 459 "Obispo Marcelino Palentini", 228 "Altos Hornos Zapla" de Forestal y la 22 "República de Bolivia" en Carahunco. Y en el nivel secundario, la Escuela Técnica 1 "General Savio", el Colegio Sagrado Corazón, el Colegio 1 "Domingo Faustino Sarmiento", la Escuela de Comercio 2 "Doctor Manuel Belgrano", el Bachillerato 22 "Héroes de Malvinas", la Agrotécnica "El Brete", el Secundario 5, el Secundario de Artes 53, el colegio Fasta "San Alberto Magno"; el Colegio Modelo Palpalá y el Centro de Día "Oscar López".

INTEGRAL | ADEMÁS DE BRINDAR A ESCOLARES UN CRUCE SEGURO EN CALLES, ESTÁ LA VIDEOVIGILANCIA Y ASISTENCIA EN URGENCIAS.

El intendente Rivarola destacó la importancia de esta política pública implementada desde hace años, enfatizando la colaboración interinstitucional. "Es muy importante trabajar en la prevención y en la seguridad de los niños y jóvenes que asisten a la escuela", señaló, resaltando la coordinación de Tránsito y Seguridad Ciudadana con la UR8 y el Same para mantener seguros los perímetros escolares.

Rivarola subrayó que el programa va más allá de la simple asistencia en el cruce de calles, incorporando además resguardo mediante video vigilancia y personal de seguridad para prevenir hechos delictivos. "Es un propósito fundamental, de cuidar la vida de nuestros niños y jóvenes", afirmó, mencionando también la inversión continua en cámaras de seguridad y un centro de monitoreo propio para fortalecer la prevención y el esclarecimiento de delitos en la ciudad.

Por su parte, el comisario Emilio Méndez, del Área Contravencional de la UR8, expresó su satisfacción por un año más de coordinación con el municipio en el lanzamiento del "Corredor Seguro". "El objetivo es la protección y seguridad de los niños y docentes de los diferentes establecimientos educativos de Palpalá, tanto del sector urbano y zonas rurales", declaró. Méndez enfatizó la necesidad de planificación y organización, articulando recursos provinciales y municipales para ofrecer una respuesta efectiva a la comunidad en materia de prevención y seguridad vial y ciudadana.

En tanto Cristian Ajalla, director de Seguridad Ciudadana de la comuna local, destacó que "El Corredor Seguro" es una política pública implementada por el intendente, desde hace tres años, para poder estar presente en la prevención y seguridad en las escuelas de Palpalá. El programa fue creciendo y se adoptó más tecnología", finalizó.