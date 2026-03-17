Un apagón total en Cuba dejó a la isla en tinieblas

Cuba sufrió ayer un apagón generalizado luego de que colapsara el sistema eléctrico nacional y dejó a millones de personas sin suministro en medio de la grave crisis energética que atraviesa la isla. Se trata del sexto apagón total registrado en un año y medio.

La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que el corte se debió a una "desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional" y que de inmediato comenzaron a aplicarse protocolos para restablecer el servicio, pero no dio precisiones sobre plazos ni posibles causas.

El colapso afectó a prácticamente todo el país y obligó a las autoridades a iniciar un proceso gradual de reconexión de la red eléctrica, un procedimiento que suele demorar varias horas o incluso días debido a la fragilidad del sistema energético cubano.

El Ministerio de Energía y Minas se limitó a decir que se activaron "los protocolos para el restablecimiento" del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). "Fue como si se apagara, se encendiera y se volviera a apagar", dijo un residente del barrio Nuevo Vedado, mientras que se reportaron situaciones similares en varias otras provincias.

El apagón se produce en un contexto de fuerte deterioro del sistema eléctrico y escasez de combustible, que ha paralizado buena parte de la actividad económica. Según las autoridades cubanas, la situación se agravó luego de que el gobierno de Donald Trump reforzara las restricciones energéticas contra la isla y cortara los envíos de petróleo provenientes de Venezuela, principal proveedor de combustible de La Habana.

La falta de combustible es hoy uno de los principales problemas para la generación eléctrica. De acuerdo con el gobierno, desde el 9 de enero no ha llegado a la isla ningún tanquero con petróleo, lo que obligó a la administración del presidente Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas de emergencia. Entre ellas figuran el racionamiento de la gasolina, la suspensión de la venta de diésel y la reducción de algunos servicios hospitalarios para ahorrar energía.

El sistema eléctrico cubano depende principalmente de una red de termoeléctricas envejecidas, varias de las cuales tienen más de cuatro décadas de funcionamiento.