Definen el plan sanitario para la peregrinación a Punta Corral

En una entrevista El Tribuno de Jujuy, Jure explicó la logística prevista, que incluye la organización del recurso humano, los medios físicos, la asistencia sanitaria y el despliegue operativo en toda la zona.

El plan de acción fue presentado este martes junto al Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la cobertura durante uno de los eventos religiosos más convocantes de la provincia.

El funcionario remarcó que este operativo especial no alterará la atención habitual del sistema de emergencias. “La idea es fortalecer la operatividad, mejorar la comunicación, el transporte y contar con logística autónoma durante la subida”, señaló. En cuanto a la comunicación, destacó la instalación de 11 antenas con servicio de internet que serán utilizadas exclusivamente por el personal. “Es una innovación que permitirá mejorar la respuesta ante emergencias, aunque no estará disponible para los peregrinos”, aclaró.

Además, se implementarán equipos de telemedicina que permitirán monitorear parámetros como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura y ruidos cardíacos. Este sistema estará conectado tanto con el puesto de comando como con la base del SAME 107 y el Hospital Pablo Soria, lo que permitirá optimizar la atención de los fieles.

Por otro lado, destaco que el gobierno de la provincia hizo entrega de 3 cuatriciclos, una camioneta 4x4 para mantener una logística propia.



Respecto al personal, el operativo contará con 152 trabajadores del SAME, a los que se sumarán más de 60 profesionales provenientes de otras provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. También se dispondrá de ambulancias, equipos logísticos y unidades de traslado. “Para nosotros será una experiencia muy importante poder trabajar de manera conjunta con otras provincias del NOA y generar una hermandad de los sistemas de emergencia”, expresó Jure.

El cronograma prevé que este miércoles comience el montaje del sistema radial de comunicaciones. El viernes, los equipos ascenderán a Maimará para instalar la infraestructura y brindar apoyo a la comunidad.

Finalmente, el miércoles 25 se realizará una reunión general con todo el personal, donde se llevará a cabo una bendición y se dará inicio formal al operativo de recepción de peregrinos.