Deportes

En un partidazo, Racing lo eliminó a River en el final

La "academia" ayer venció 3-2 al "millo" por los octavos de final en el Cilindro de Avellaneda.Martinena en la agonía del partido marcó el gol del triunfo de los de Gustavo Costas.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00

Racing derrotó a River por 3 a 2 en el estadio "Presidente Perón", por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles de la "academia" fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después.

Racing convirtió en su primera llegada de ataque, con un centro de Rojas que fue cabeceado al gol por Solari, con un frentazo a la carrera. River no llegó hasta los 25', con un remate lejano de Driussi y posterior disparo de Ignacio Fernández con atajada de Cambeses. A los 41', Rojas remató un tiro libre que se fue cerca del travesaño.

La "academia" volvió a llegar con un tiro libre directo en el tercer minuto de descuento, con un disparo de Almendra que salió seco y fue despejado por Armani.

El "millo" alcanzó la igualdad en su primera llegada del complemento, a los 17' en una contra y centro atrás para que Ian Subiabre convirtió el empate. Un minuto después, Juan Fernando Quintero controló un rechazo defectuoso en el borde del área grande y remató de zurda para el 2-1 de River.

El conjunto local volvió a igualar el resultado cuando iban 28 minutos del segundo tiempo mediante un disparo del extremo Adrián Fernández que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta e infló la red.

Cuando iban tres minutos de descuento de la segunda mitad, y luego de una serie de rebotes y atajadas de Armani, el defensor Gastón Martirena pudo puntear una pelota sobre la línea para convertir el 3-2 final.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

