En un partidazo, Racing lo eliminó a River en el final

Racing derrotó a River por 3 a 2 en el estadio "Presidente Perón", por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles de la "academia" fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después.

Racing convirtió en su primera llegada de ataque, con un centro de Rojas que fue cabeceado al gol por Solari, con un frentazo a la carrera. River no llegó hasta los 25', con un remate lejano de Driussi y posterior disparo de Ignacio Fernández con atajada de Cambeses. A los 41', Rojas remató un tiro libre que se fue cerca del travesaño.

La "academia" volvió a llegar con un tiro libre directo en el tercer minuto de descuento, con un disparo de Almendra que salió seco y fue despejado por Armani.

El "millo" alcanzó la igualdad en su primera llegada del complemento, a los 17' en una contra y centro atrás para que Ian Subiabre convirtió el empate. Un minuto después, Juan Fernando Quintero controló un rechazo defectuoso en el borde del área grande y remató de zurda para el 2-1 de River.

El conjunto local volvió a igualar el resultado cuando iban 28 minutos del segundo tiempo mediante un disparo del extremo Adrián Fernández que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta e infló la red.

Cuando iban tres minutos de descuento de la segunda mitad, y luego de una serie de rebotes y atajadas de Armani, el defensor Gastón Martirena pudo puntear una pelota sobre la línea para convertir el 3-2 final.