Condenaron a más de 6 años de prisión a un exjugador por haber violado a una joven

El Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, a cargo del juez Ezequiel Medrano, resolvió este martes condenar a seis años y ocho meses de prisión al exfutbolista de Estudiantes de La Plata Diego García por el delito de abuso sexual.

La sentencia cerró un proceso iniciado por una denuncia de la víctima en 2021. El fiscal Lucas Domsky había pedido una pena de ocho años de cárcel al considerar probado que García violó a Clara Bulacio, en un contexto de violencia de género.

Por su parte, la defensa de García había solicitado la absolución del jugador, al sostener que “la relación fue consentida”.

El caso por que fue condenado García



El hecho ocurrió el 24 de febrero de 2021 cuando futbolistas de Estudiantes se reunieron en una quinta de la localidad de Abasto. Según la denuncia, la joven de 21 años, jugadora de hockey sobre césped del club, relató que estaba esperando para ingresar al baño cuando García la tomó por la fuerza, ingresó con ella y la abusó.

Tras la denuncia, Estudiantes de La Plata activó sus protocolos de género y separó a García del plantel. Si bien regresó a los entrenamientos, no volvió a jugar en la institución. Luego fue cedido a Talleres y Patronato, y tras rescindir su contrato, pasó por Emelec, Liverpool y finalmente recaló en Peñarol, su club actual.