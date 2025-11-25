Los 6 clubes jujeños que ya están en Segunda Ronda

Ya están los 6 jujeños clasificados. Sí, luego de 6 fechas con partidos de ida y vuelta en 3 Zonas de la Región Norte jugarán la Segunda Ronda del Torneo Regional Federal Amateur, Atlético San Pedro, Altos Hornos Zapla, Atlético Talleres, Deportivo Luján, Monterrico Sur y Mitre de Calilegua. En las próximas horas se conocerán los cruces de ida que comenzarán a disputarse el fin de semana.

El mejor club de los 12 jujeños que compitieron en fase de grupos, fue el "millonario" sampedreño que terminó como líder e invicto de la Zona 3. En su última presentación igualó sin goles, 0 a 0, en su visita a Defensores de Yuto. Con este resultado, el equipo de Carlos Morales Santos hizo un trabajo impecable y se quedó con el liderazgo absoluto del grupo, sumó 14 puntos y mantuvo su condición de invicto, consolidándose como el más regular entre los protagonistas del certamen.

En esa misma Zona 3, Mitre de Calilegua se destapó al final de la fase de grupos y que quedó con la clasificación. Es que los dirigidos por Gonzalo García superó justificadamente 4 a 0 a Deportivo Parapetí jugando en la "Visera de Cemento" y con esa goleada se metió en Segunda Ronda dejando en el camino a

Mientras que en la Zona 2, el "merengue" aseguró su liderazgo, 15 unidades, en el "Emilio Fabrizzi" sacando un triunfo de la galera con 3 variantes en la etapa complementaria, cambiando la óptica repetitiva y predescible que tenía, y así "Chino" Lobo le dio la victoria por 1 a 0 en el tiempo adicional sobre Pampa Blanca que venía escolta y se quedó con las manos vacías. Sucede que en El Carmen, Monterrico Sur con los gritos de Benavidez y el colombiano Angulo le dieron el triunfo por 2 a 0 sobre Sportivo Rivadavia y así superó en puntos al "depor" para entrar a los playoffs con 10 puntos.

Por último en la Zona 1, el "expreso" de Nazareno Godoy volvió a mostrar firmeza en el torneo tras la salida de Ismael Rodríguez y goleó 3 a 0 a Racing de Ojo de Agua en La Quiaca y de esa manera culminó la primera fase en el primer lugar con 15 puntos. Los goles del elenco periqueño los anotaron Matías Ruíz, Diego Magno y Marcos Coria.

Y en el mismo grupo, Deportivo Luján igualó 2 a 2 con Unión Deportiva Maimará en el estadio "La Tablada" y cerró una histórica primera fase en la segunda posición con 11 unidades. El encuentro le costó más de la cuenta al equipo que conduce Julio Navarro, que desde el primer minuto se mostró acelerado y no encontró los caminos que lo conducían al arco defendido por Moyano.

Ahora se viene la hora de la verdad y todo puede suceder en 180 minutos donde los clubes después de 6 partidos disputados no pueden mostrar fisuras en sus planteos ni tampoco en los metros finales porque de eso depende su futuro buscando ascender.