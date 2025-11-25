Irónico sketch de Mario Pergolini para burlarse de la AFA

La polémica desatada en la AFA por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través de la tabla anual se trasladó con humor a la televisión, y el conductor Mario Pergolini aprovechó la controversia para protagonizar un divertido segmento en su programa, recreando la protesta que realizó el plantel de Estudiantes de La Plata.

El momento se produjo cuando Pergolini apareció en el estudio con un trofeo en mano y anunció su sorprendente galardón. "Me nombraron mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses", dijo.

Ante el anuncio, y sin mediar palabra, todos los presentes en el estudio, tanto compañeros como el público, se dieron vuelta, emulando el polémico gesto de los jugadores de Estudiantes que le dieron la espalda a Rosario Central en el "pasillo de honor".

Pergolini continuó con la ironía, defendiendo la legitimidad de su "título" y señaló: "Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones, y soy el campeón de la TV".

El tuvo un final sorpresivo: al ver la falta de celebración, el conductor amenazó con devolver el premio y, crucialmente, "la guita que iba a compartir".

En ese momento, la actitud de los presentes cambió radicalmente, y todos en el estudio empezaron a cantar "dale campeón" y festejar el logro del conductor.