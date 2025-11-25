Jujuy marcha contra la violencia de género

Bajo la consigna "Ni Una Menos, Vivas y Libres Nos Queremos" y con fuertes reclamos de justicia para Daniela Mamani, cientos de personas marcharon este martes en San Salvador de Jujuy. La concentración se realizó en plaza Belgrano desde las 17 horas, desde donde los manifestantes partieron hacia la calle Belgrano portando carteles y banderas.

La familia de Daniela Mamani, la joven asesinada por su expareja en el barrio Gorriti hace unas semanas, estuvo presente con carteles conmovedores. "Amiga, fuiste una de las personas más importantes de mi vida", se leía en uno de ellos, reflejando el dolor de la pérdida y la exigencia de justicia.

La violencia de género sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas a nivel global. La jornada de protesta en Jujuy se replicó en todo el país, uniendo a la provincia con una lucha nacional e internacional que busca erradicar los femicidios y toda forma de violencia contra las mujeres.