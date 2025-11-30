Jujuy Básquet se impuso a Huracán

Jujuy Básquet despachó a Huracán Las Heras de Mendoza 100-95 y le dio la primera alegría a su gente en casa. El quinto juego de LaLiga Argentina en el estadio "Federación" tuvo el control de Jorge Chávez, primer juez, Nicolás D' Anna, segundo juez, y Román Guantay Comisionado Técnico.

Los parciales fueron, primero el elenco jujeño por ser local; 17-26, 26-23, 31-27 y 26-19.

Desde el salto inicial, Huracán salió a presionar alto, con efectividad de entrada marcó un parcial de 9-0 ante un equipo local que apostó a los tiros largos, pero no estuvo certero. Los mendocinos movieron mejor la bola, tuvieron transiciones rápidas. Los "cóndores" con un triple de Conti inauguraron el marcador, aunque intentó meterse en partido, le costó, por eso se fueron al primer descanso corto 17-26.

En el segundo chico, Jujuy Básquet salió a acortar diferencia, rápidamente se pusieron 5-0, con un buen despliegue de Tarnowyk, marcó 13 puntos en el cuarto, sumado a dos triples seguidos de Marini, puso las cosas iguales, 40-40. Tras cartón, Stehli, máximo anotador de la noche con 21 puntos, otra vez desde el perímetro, puso arriba a los jujeños, pero sobre el final, la visita aceleró, fue efectivo, trabajo bien la defensa y con dos triples consecutivos de Méndez, se fueron al descanso largo 43-49 a favor de Huracán Las Heras.

El inicio del segundo tiempo Ibarra desde el perímetro con dos tiros certeros, puso a Jujuy Básquet arriba en el marcador. Pero el "globo" mendocino volvió a despegarse del marcador con Méndez y Vargas. Después cambiaron punto a punto, aunque Lucas Musante tuvo un ingreso desequilibrante, apareció Ibarra para poner las cosas con dos triples incluidos otra vez a los jujeños en foco cerrando el tercer parcial 74-76.

En el último cuarto, los dos alternaron aciertos y errores, aunque fue clase el trabajo de Marini y la contundencia de Grytsak en la zona pintada para capturar rebotes y salir rápido. Justamente, los dirigidos por Guillermo Tasso ajustaron la defensa y de a poco comenzó a sacar diferencia hasta sellar el triunfo 100-95.

Párrafo aparte para el "sexto hombre" en cancha, que otra vez se hizo sentir, con su aliento, apoyando a los "cóndores" que sumaron la primera alegría en casa.

La síntesis

Jujuy Básquet 100: Inicial: Stehli (21-2t), Grytsak (5-1t), Roca (5-1t), Conti (9-2t), Ibarra (15-2t). Ingresaron: Marini (12-3t), Roveres (6), Fornes (4), Nesman (4). DT: Guillermo Tasso.

Huracán Las Heras 95: Inicial: Méndez (17-5t), Lagger (13-3t), Desouza (12), Irrutia (2), Correa (10). Ingresaron: Minetti, Marchiaro (13-1t), Vargas (18-3t), Tizza, Muñoz, Musante (10-1t). DT: Mauricio López.

Parciales: 17-26, 26-23, 31-27 y 26-19.

Progresivo: 17-26, 26-23, 31-27 y 26-19.

Jueces: Jorge Chávez y Nicolás D' Anna.

Comisionado técnico: Román Guantay. Estadio: Federación Jujeña de Básquet.