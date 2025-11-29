Peatón quiso cruzar una ruta y fue atropellado

Un hombre intentó cruzar caminando por una ruta nacional, pese a contar con una pasarela, fue atropellado por un vehículo que se fugó y tuvo que ser hospitalizado tras sufrir heridas de consideración.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 19.30 sobre un tramo de la ruta nacional N°66, a la altura de una pasarela ubicada entre las avenidas Fray Sargenti y Juellar del barrio Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 44 años, que se encontraba en estado de ebriedad, intentó cruzar caminando por la transcurrida calzada, pese a contar con una pasarela, pero fue atropellado por un vehículo. En tanto, el conductor del rodado protagonista optó por fugarse.

Pese a las heridas sufridas en distintas partes del cuerpo, la víctima logró ponerse de pie nuevamente y se dirigió a la banquina donde se dejó caer.

De manera inmediata ocasionales transeúntes alertaron a las autoridades, por lo que una comisión de efectivos de la Seccional 63° y personal del Same se constituyó en el lugar y trasladó al transeúnte al hospital "Pablo Soria".

En el nosocomio, la víctima fue diagnosticada con politraumatismo moderado de tórax y miembro inferior izquierdo, y quedó alojada en sala de Observación.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 63°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.