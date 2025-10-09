Gran inauguración del 5° Multiespacio municipal: fiesta y música para toda la comunidad

El nuevo polideportivo fue habilitado oficialmente en un clima festivo que reunió a familias jujeñas.

El espacio, destinado a promover la recreación, el deporte y la integración comunitaria, permitirá a los vecinos disfrutar de diversas actividades físicas, culturales y sociales.

Para celebrar la apertura, se organizó un espectáculo musical de primer nivel con la presentación de Norma de América, Los Tekis y artistas locales.

Con esta obra, el municipio capitalino continúa ampliando la red de multiespacios deportivos y recreativos, apostando a fortalecer los lazos barriales y mejorar la calidad de vida de los jujeños.