9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Papa León XIV
Palestinos
Consejo del Corredor de capricornio
NARCOFEMICIDIO
Cultura
operativo
boletas
fiesta
Triple Crimen
Municipios

Gran inauguración del 5° Multiespacio municipal: fiesta y música para toda la comunidad

Una noche llena de alegría y emoción se vive en el barrio General Arias, donde los vecinos participan de la inauguración del quinto multiespacio municipal capitalino

Jueves, 09 de octubre de 2025 20:31
Gran habilitación del 5° Multiespacio municipal en barrio Gral. Arias con espectáculo musical de primer nivel

El nuevo polideportivo fue habilitado oficialmente en un clima festivo que reunió a familias jujeñas.

El espacio, destinado a promover la recreación, el deporte y la integración comunitaria, permitirá a los vecinos disfrutar de diversas actividades físicas, culturales y sociales.

Para celebrar la apertura, se organizó un espectáculo musical de primer nivel con la presentación de Norma de América, Los Tekis y artistas locales.

Con esta obra, el municipio capitalino continúa ampliando la red de multiespacios deportivos y recreativos, apostando a fortalecer los lazos barriales y mejorar la calidad de vida de los jujeños.

 

