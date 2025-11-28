Hasta hoy se extiende el plazo para confirmar las vacantes

El Ministerio de Educación de la Provincia a través de sus redes sociales informó a toda la comunidad que hasta hoy a las 18 se extiende el plazo para confirmar las vacantes asignadas para el ingreso a primer año del nivel secundario.
De no concurrir al establecimiento educativo asignado a realizar la inscripción definitiva se perderá dicha vacante y ese alumno deberá preinscribirse nuevamente para el tercer y último sorteo que se realizara este 2 y 3 de diciembre.
Para realizar la inscripción definitiva se debe presentar original y copia de:
- Constancia alfanumérica de alumno regular de 7º grado (utilizada para la preinscripción online)
- DNI del estudiante
- DNI del padre/ madre o tutor
- Partida/ certificado de nacimiento (no excluyente)
- Ficha de salud (no excluyente)
En caso de corresponder
- Constancia de abanderado
- Partida de nacimiento de hermanos o declaración de filiación
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).
Cronograma
El cronograma de ingreso a primer año del nivel secundario continua de la siguiente manera:
2 y 3 de diciembre: 3º preinscripción (hasta en dos instituciones educativas)
9 de diciembre: asignación de un “momento” para instituciones con sobredemanda. INPROJUY
11 de diciembre: publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.
12, 15 y 16 de diciembre: confirmación / inscripción definitiva, con presentación de documentación requerida.