31°
28 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Premios Martin Fierro
Chile
OpenAI
Evangelina anderson
Reino Unido
Apple
Marcelo Tinelli
pity
senadores
Premios Martin Fierro
Chile
OpenAI
Evangelina anderson
Reino Unido
Apple
Marcelo Tinelli
pity
senadores

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ministerio de Educación

Hasta hoy se extiende el plazo para confirmar las vacantes

Es para el ingreso a Primer Año y finaliza a las 18 horas.

Viernes, 28 de noviembre de 2025 09:07

El Ministerio de Educación de la Provincia a través de sus redes sociales informó a toda la comunidad que hasta hoy a las 18 se extiende el plazo para confirmar las vacantes asignadas para el ingreso a primer año del nivel secundario.

De no concurrir al establecimiento educativo asignado a realizar la inscripción definitiva se perderá dicha vacante y ese alumno deberá preinscribirse nuevamente para el tercer y último sorteo que se realizara este 2 y 3 de diciembre.

Para realizar la inscripción definitiva se debe presentar original y copia de:

  • Constancia alfanumérica de alumno regular de 7º grado (utilizada para la preinscripción online)
  • DNI del estudiante
  • DNI del padre/ madre o tutor
  • Partida/ certificado de nacimiento (no excluyente)
  • Ficha de salud (no excluyente)

En caso de corresponder

  • Constancia de abanderado
  • Partida de nacimiento de hermanos o declaración de filiación
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).

Cronograma

El cronograma de ingreso a primer año del nivel secundario continua de la siguiente manera:

2 y 3 de diciembre: 3º preinscripción (hasta en dos instituciones educativas)

9 de diciembre: asignación de un “momento” para instituciones con sobredemanda. INPROJUY

11 de diciembre: publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.

12, 15 y 16 de diciembre: confirmación / inscripción definitiva, con presentación de documentación requerida.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD