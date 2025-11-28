Jujuy recibe a 500 cinturones negros para la celebración

El 6 y 7 de diciembre asociaciones y federaciones de taekwondo ITF de nuestro país llegarán a Jujuy con sus alumnos para participar del Circuito Nacional de Competencia.

El torneo denominado "El Nacional 50° Aniversario 1975-2025", reunirá a 500 cinturones negros y 500 cinturones de color desde los 4 años para competir en Lucha, Forma y Rotura en modalidades individual y en equipos en el marco de la fiesta que conmemorará medio siglo de la primera competencia nacional de taekwondo ITF en Argentina.

En este encuentro también tendrá lugar la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwondo Adaptado, un espacio que trasciende lo deportivo.

Por otro lado, nueve 9º Danes serán distinguidos con un reconocimiento especial por su trayectoria y su aporte al desarrollo de esta diciplina en el país y a nivel internacional.

En el taekwondo, vale aclarar, los cinturones de color representan las etapas de formación básica e intermedia, mientras que el cinturón negro marca el ingreso al nivel avanzado del arte.

A partir de allí comienzan los Danes, que son los grados que distinguen la progresión técnica y la maestría: desde el 1º Dan, que inicia la etapa superior, hasta los rangos más altos de Maestro y Gran Maestro, reservados para quienes alcanzan los niveles más elevados de experiencia y conducción.

El noveno Dan representa no solo un dominio técnico absoluto, sino también décadas de enseñanza, formación de instructores y contribución directa al desarrollo del arte marcial tanto a nivel nacional como internacional, siendo un merecido reconocimiento el que tendrán en el estadio de la Federación Jujeña de Básquet.

Por otra parte, la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF organizadora del encuentro, junto con la Federación Jujeña de Taekwon-Do y la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado confirmaron que Jujuy recibirá a taekwondistas de Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Corrientes, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y Mendoza en el Estadio de la Federación de Básquet de nuestra ciudad.

Jujuy será sede de un encuentro que celebra 50 años de historia deportiva, reforzando el compromiso con la formación, la camaradería y la excelencia competitiva" manifestaron las autoridades nacionales del Taekwondo ITF.

El encuentro será televisado en vivo por el canal DeporTV y por streaming para todo el país.