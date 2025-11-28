Rescatan a un cóndor andino herido en la zona de la Laguna La Esmeralda

Un operativo conjunto entre la Policía de Jujuy y el Ministerio de Ambiente de la Provincia permitió rescatar con éxito a un cóndor andino que se encontraba herido e inmovilizado, en las inmediaciones del camino a la Laguna La Esmeralda.

La intervención se inició tras un reporte realizado por un turista, que alertó sobre la situación del animal. Inmediatamente, personal de la Comisaría Seccional 12° de Volcán, se movilizó al lugar. La misión logró localizar y asegurar al ave alrededor de las 19.

Una vez resguardado en la unidad policial, el cóndor fue puesto en manos de profesionales del Ministerio de Ambiente. Hacia las 20:23 horas, la bióloga Malvina Quintana, Directora de Biodiversidad y Área Protegida, junto al veterinario Javier Fernández y el técnico Sergio Cussi, se hicieron cargo del ejemplar para su traslado inmediato.

El ave fue derivada de urgencia al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), donde se le realizarán estudios específicos y se le brindará el tratamiento médico especializado necesario. El objetivo final del proceso de rehabilitación es lograr la recuperación total del cóndor para devolverlo a su hábitat natural, permitiéndole retomar su vuelo en los cielos andinos.