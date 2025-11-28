Gustavo Sylvestre se llevó el Oro en los Premios Martín Fierro de Cable 2025

Figuras centrales de la televisión paga argentina se dieron cita para la edición del Premio Martín Fierro de Cable 2025. En una noche con una trasmisión prolija de C5N en donde reinó la camaradería entre las figuras de los distintos canales, Gustavo Sylvestre se llevó el Oro, el máximo galardón de la ceremonia.

Luego de los abrazos y las demostraciones de afecto de sus compañeros y colegas de la señal de noticias, el periodista subió al escenario para recibir la estatuilla de manos de Luis Ventura, el presidente de la entidad.

“Muchas gracias. Muchas gracias a Aptra y a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro”, comenzó diciendo el conductor. “El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior”, resaltó el periodista, rodeado de cámaras de fotógrafos y teléfonos celulares.

“23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces. 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo”, resaltó, sobre su trayectoria profesional.

“Muchas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias a C5N por bancarme, por estar. Gracias a mi familia que me banca, a mi esposa Marcela, a mis hijas Paz y Angie. A mi madre y a mi hermano que están en Concepción del Uruguay y gracias a todos”, afirmó, para terminar su discurso levantando el premio y lanzando un mensaje enfático. “¡Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar! ¡Qué viva la televisión y todos los medios! ¡Vamos por mucho más!“, lanzó.

La noche había comenzado para la premiación con el reloj marcando cerca de las 21:30 horas. Bajo la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale, los maestros de ceremonia, la entrega contó con momentos emotivos como el tradicional In Memoriam e importantes homenajes a los canales de noticias y a las señales deportivas. Además, la animadora bajó del escenario para charlar con los nominados y poner toda su comicidad al servicio de la gala.

Al comenzar el evento, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), anunció: “Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino”.

En sus palabras de apertura, el periodista se refirió a las recientes críticas que recibió el entidad: “Esto nos permite terminar con el ‘boludaje’ de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo”.

Para cerrar su intervención, el titular de Aptra puso en valor el rol de la televisión por cable en la actualidad: “Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia”.

Todos los ganadoresMartín Fierro de Cable de Oro 2025

Gustavo Sylvestre

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N) - GANADOR

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN) - GANADOR

Último Momento (Crónica HD)

Interés General Diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N) - GANADOR

La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Mejor panelista

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (LN+)

Santiago Cúneo (A24) - GANADOR

Columnista Económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N) - GANADORA

Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+) - GANADORA

Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N) - GANADOR

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Cronista / Movilero

Adrián Salonia (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN) - GANADOR

Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N) - GANADOR

Mejor Programa Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+) - GANADOR

La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24) - GANADOR

Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV) - GANADOR

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)

Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

+Caras (Héctor Maugeri – Caras TV) - GANADOR

Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

A24

C5N - GANADOR

Crónica TV

TN

Culinario

Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN) - GANADOR

Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

Labor Conducción Masculina

Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)

David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)

Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)

Jonatan Viale (¿La Ves? – TN) - GANADOR

Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

Danien Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N) - GANADOR

Santiago Cuneo (GPS – A24)



Periodístico Deportivo

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN) - GANADOR

Temas Médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24) - GANADOR

Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24) - GANADOR

Rodrigo Alegre (TN) - GANADOR

Producción Integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N - GANADOR

TN

Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine) - GANADORA

Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine) - GANADOR

Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

Deportivo

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV) - GANADOR

De Servicios

El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)

Transición 2030 (Cata De Elía – A24) - GANADOR

Programa Rural

A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (Eleonora Cole – TN) - GANADOR

Turismo y Tiempo Libre

Aguas Abiertas (ESPN)

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26) - GANADOR

Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)



Documental

Cromañón: Cartas y Señales (TN)

Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel) - GANADOR

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports) - GANADOR

Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

Banda Soporte (Quiero)

La Viola (Fernando Molinero – TN) - GANADOR

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney) - GANADOR

Noticiero Deportivo

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)

La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN) - GANADOR

Cultural / Educativo

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad) -GANADOR

Labor Periodística Deportiva

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports) - GANADOR

Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Aviso Publicitario

Infinia (YPF – Liebre)

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas) - GANADOR

Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

viso Institucional

Betsson — “Cuidamos la pasión” - GANADOR

Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)

Banco Provincia — “17 Millones” (La América)

Productor general

Exequiel Darío Sanitz (TN)

Facundo Pedrini (Crónica TV)

Nicolás Boccache (C5N) - GANADOR