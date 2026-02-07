23°
Chayarán el mojón

Copleada en Yala con Ecos de la copla

Convocatoria a cantar libremente y a estrechar los lazos de amistad. La cita es mañana en la plaza central.

Daniel Salas
Sabado, 07 de febrero de 2026 00:00
Copleras | Mirta Sánchez, Laly Ambrosia, Guillermina Córdoba, Flavia González y Rosana Ruiz.

El grupo femenino Ecos de la copla convocó para mañana desde las 11 al Encuentro coplero en Yala, concentrándose en la rotonda de esa localidad a las 10 y una hora después iniciará la caminata hacia la plaza central con el sonido de las cajas y batiendo las banderas. Para las 11.30 se previó la chayada del mojón agradeciendo por la realización de la nueva convocatoria y la presencia de copleros de toda la provincia.

Al mediodía se servirá un almuerzo comunitario con la colaboración de Gregolena y a las 14 iniciará la copleada en las rondas que se formarán en los distintos sectores de la plaza de la localidad. Ecos de la copla coordinado por Rosana Ruiz se destaca entre los restantes grupos copleros de la provincia por sus participaciones en festividades populares que se realizan durante la temporada estival en la provincia. Con ella están Flavia González (secretaria), Mariana Quipildor, Cleotilde Gorena, María Cardozo, Lara Mendoza y otras.

 

