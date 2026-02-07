A días de un duelo que será a todo o nada en Salta

Cada vez falta menos para el debut de Gimnasia en este 2026, que circunstancialmente, se dará en el marco de los 32avos de finaal de Copa Argentina. Todo esto por la postergación de una semana del inicio de la Primera Nacional.

El partido que marcará el inicio de la actividad oficial en este 2026 para el "lobo" se dará en la vecina provincia de Salta, en donde los dirigidos por Pellerano chocarán con Central Córdoba de Santiago del Estero.

Eñ mencionado duelo entre jujeños y santiagueños se producirá el próximo miércoles 11 del corriente, los citados combinados se medirán en el estadio "Padre Ernesto Martearena" desde las 21.15, por los 32avos de final del torneo. El duelo contará con el arbitraje del colegiado Andrés Gariano.

Las entradas se venderán en Salta en las boleterías del estadio "Martearena" el mismo día del partido, de 14 a 18. Los simpatizantes "albicelestes" podrán adquirir las entradas en las boleterías de plateas situada en calle Fernández Molina, mientras que los hinchas del "ferroviario" santiagueño podrán comprarlas en las boleterías situadas en el sector sur del estadio, sobre avenida Tavella.

No obstante, antes del día del encuentro, también se venderán las entradas en las provincias de los clubes protagonistas.

La hinchada del club santiagueño podrá comprar las entradas el martes 10 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 20, en las boleterías del estadio del Club Central Córdoba, ubicadas en Granadero Saavedra 260 de la ciudad de Santiago del Estero.

Por su parte, La parcialidad del "lobo" podrá hacerlo el martes 10 de febrero, de 11 a 18 y el miércoles 11, de 10 a 17, en las boleterías del estadio "23 de Agosto" de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ubicadas en calle Santa Barbara esquina avenida del Éxodo en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Precios de entradas: Entrada general: $50.000 (menores de 12 años pagan las entradas generales a $40.000). Preferencial: $70.000. Platea: $90.000.

En cuanto a la acreditación para los medios que deseen cubrir el encuentro se podrán solicitar acreditaciones hasta hoy a las 12 del mediodía, todo a través de la página oficial de la competencia.