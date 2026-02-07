Atlético San Pedro recibió el primer Encuentro 2026

Se cumplió con el primer Encuentro de Escuelas de Natación del calendario de verano. La jornada se desarrolló en la pileta de Club Atlético San Pedro y estuvo a cargo de los entrenadores contando con buen marco de participantes.

"Muy contentos de poder cumplir con los objetivos que planificamos en el inicio de la temporada, por ende durante el encuentro pudimos demostrar a la familia de los chicos la evolución que fueron teniendo", contó Federico Jurado.

El entrenador estuvo cargo de las clases junto a la profesora Adriana Polco, explicó que "los nadadores llegaron muy temprano, hicieron la entrada en calor precompetitivo y luego de inscribirse fueron divididos en categoría, contamos con chicos en todos los niveles, desde los denominados mojarrita, hasta preinfantil, infantil, menores, cadetes, juveniles, mayores".

Participaron escuelas de natación de la Dirección de Deportes, Colonia de Club Atlético San Pedro, Club Independiente, particulares "fue para ir cerrando la temporada de la escuela de natación en la cual se trabajo con niños desde los 5 años", sostuvo.

Jurado, agradeció el constante apoyo, acompañamiento "de la comisión directiva de Club Atlético San Pedro, por brindarnos un lugar acorde para entrenar, para el aprendizaje, como así también al papá, la mamá de los chicos que llevaron a sus hijos, confiaron en nuestros conocimientos, nuestro profesionalismo para guiarlos en el agua".

Sucede que "muchos chicos, sobre todo los principiantes, llegan sin tener conocimientos previos sobre como nadar, flotar, por lo tanto se les enseñan paso a paso, de a poco, y ahora en el torneo los padres lo pudieron ver en acción".

Por otro lado, destacó que "logramos cumplir con los cuatro estilos, crol, el más rápido y común, espalda, Pecho y mariposa, este último para los más grandes atendiendo que la técnica es mucho más complicada".

Por último, contó que "hasta un par de días más vamos a seguir participando de los encuentros de escuelas de natación, ya que cada club, cada equipo organiza uno y en el cual todos se suman a participar acompañando la actividad", finalizó Federico Jurado.