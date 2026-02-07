Gobierno y la UOM en busca de consenso

Durante la jornada de ayer, trabajadores de Industrias Zapla, junto con autoridades nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se reunieron con el ministro de Gobierno y Trabajo, Normando Álvarez García para solucionar los conflictos pendientes salariales debido a que, desde la empresa metalúrgica no hay todavía una respuesta.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Sebastián Maras, referente provincial de la UOM, explicó que se convocaron para expresar el malestar del personal, y solicitar la intervención del Gobierno de la Provincia para solucionar el conflicto que deviene de larga data.

"Tuvimos una reunión con Álvarez García, que se comprometió de parte del Gobierno a dar una mano para solucionar el problema", comentó con esperanza.

Cabe destacar que el jueves pasado, los trabajadores de Industrias Zapla, ya acataron la conciliación obligatoria, para poder auspiciar de la mejor manera el dialogo con la empresa.

Asimismo informó que nuevamente, el día lunes habrá una nueva reunión para poder avanzar hacia una respuesta favorable, ya que desde el inicio de las manifestaciones "en todas las audiencias la empresa siempre da respuestas negativas. Nos dicen que no tienen el dinero", señaló el referente.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) difundió anteriormente en un comunicado cuales son los principales reclamos, en primer lugar aparece la crisis salarial, luego el incumplimiento en la recategorización y peligro inminente de salud y seguridad. Se espera, por lo tanto, una respuesta resolutoria ante la permanente negativa.

Finalmente, el referente de la UOM afirmó que en comparación nacional, la provincia de Jujuy, tiene un déficit salarial del 50% en el sector.

"Nuestros pares de otras ciudades en todo el país están cobrando 50% más del sueldo de lo que cobramos nosotros acá, esta situación no puede seguir así", concluyó.