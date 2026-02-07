El crecimiento de "Los Alfiles del Ramal" en toda la región

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo, continúa impulsando políticas públicas que promueven el crecimiento deportivo, educativo y social, destacándose el sostenido desarrollo de la escuela Municipal de Ajedrez "Alfiles del Ramal", la primera institución municipal de la ciudad afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez.

En este marco, el Secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo, recibió la visita de la instructora Cristina Artaza, quien se encuentra al frente de la escuela desde hace cinco años. Resaltó el crecimiento constante de la institución, tanto en la cantidad de alumnos como en la participación en torneos y competencias locales, provinciales e interprovinciales.

"El ajedrez viene creciendo año a año, sumando experiencia, aprendizaje y excelentes resultados que representan no solo a San Pedro, sino también a toda la provincia", expresó Ariel Bravo.

Destacó que las clases son gratuitas, se dictan en el museo Pablo Balduin y están abiertas a toda la comunidad, brindando un espacio de formación, contención y desarrollo.