Rescatan a cuatro personas atrapadas en un canal de riego

En la tarde del miércoles 26 de noviembre, personal del Cuerpo de Bomberos de San Pedro rescató a cuatro personas que habían quedado atrapadas en el canal de riego ubicado sobre calle Emanuel Conta, en el barrio Centro de de la ciudad de San Pedro.

El operativo se inició luego de que los efectivos fueran alertados sobre la presencia de dos hombres y dos mujeres mayores de edad dentro del canal. Al arribar al lugar, la dotación constató la veracidad del hecho y desplegó un operativo de rescate utilizando una escalera extensible y un sistema de cuerdas.

Gracias al rápido accionar del personal interviniente, las cuatro personas fueron puestas a resguardo sin presentar lesiones de consideración. Las autoridades informaron que todos se encontraban en buen estado de salud tras el rescate.