Rivarola: “Tenemos que preocuparnos por nuestros jubilados”

El diputado provincial Rubén Rivarola, integrante del bloque Justicialista, se expresó en defensa de los jubilados y pidió a sus pares atender con urgencia la crisis que atraviesa PAMI en Jujuy.

Aseguró que las políticas actuales de la obra social “están poniendo en riesgo la vida de los adultos mayores”.

Rivarola advirtió que bajo la actual gestión del organismo nacional “parece ser un pecado ser anciano”.

El legislador denunció que la situación se ha vuelto “insostenible” para los jubilados, dado que PAMI deja de autorizar prestaciones después del día 15 de cada mes. “Sin esas autorizaciones, muchos adultos mayores se están quedando sin medicamentos porque no pueden pagarlos”, alertó.

Además, señaló que los estudios médicos también están sujetos a un cupo que se agota rápidamente. “Hasta el día 15 se pueden hacer autorizaciones; después ya no. Y cuando se trata de cirugías es aún peor: si tienen que operar a un jubilado, no lo autorizan y lo dejan para el mes siguiente”, detalló.

“Nuestros abuelos no pueden esperar, necesitan atención inmediata”, insistió.

La crítica también alcanzó a las nuevas exigencias tecnológicas del sistema. Rivarola cuestionó la implementación del token digital para autorizar prácticas médicas, ya que “muchos viejitos no saben usar el celular y no pueden resolver solos sus necesidades de salud”.

El diputado lamentó el silencio de la dirigencia ante esta “situación terrible” que atraviesan los jubilados y recordó que “somos lo que somos gracias a nuestros abuelos”. En ese sentido, exigió un cambio de perspectiva y más empatía hacia los adultos mayores.

Finalmente, llamó a la clase política a unirse para presentar notas, pedir respuestas y exigir explicaciones a PAMI Jujuy. “Si quieren achicar costos, que lo hagan en otro lado, no en la salud de nuestros jubilados”, afirmó.