“Día del Folclorista Jujeño”
HOMENAJE

El 5 de noviembre será el Día del Folclorista Jujeño

En homenaje al legado de Ricardo Vilca y Amaranto Chañi, dos pilares de la música provincial que comparten fecha de natalicio.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 18:33

En el mes de la música, la Legislatura jujeña aprobó la ley que instituye el 5 de noviembre como el "Día del Folclorista Jujeño", una fecha que busca celebrar y reconocer a quienes mantienen viva la identidad musical de la provincia. La fecha no es azarosa: ese día, en una de esas “mágicas coincidencias del destino”, nacieron dos monumentos de la música jujeña, Ricardo Vilca y Amaranto Chañi.

La iniciativa fue presentada por legisladores del bloque Frente Cambia Jujuy. Más allá del homenaje específico a estas dos figuras señeras, la iniciativa pretende consolidar un espacio permanente de valoración cultural.

El objetivo es que este día especial sirva para organizar actividades educativas y artísticas a lo largo de la provincia, fortaleciendo la identidad jujeña y manteniendo viva la esencia de las tradiciones.

Cada 5 de noviembre será una oportunidad para reforzar el orgullo jujeño, fortalecer la participación ciudadana y reconocer el valor del folclore como una expresión esencial de nuestra identidad.

 

