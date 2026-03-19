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EL TIEMPO EN JUJUY

Jueves con lloviznas y descenso de temperatura

Las condiciones de inestabilidad persistirán durante gran parte de la jornada, con una máxima que no superará los 24 grados.

Jueves, 19 de marzo de 2026 08:35

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves con nubosidad variable y un ligero descenso de la temperatura máxima. Se mantiene el pronóstico de precipitaciones aisladas para la capital y las zonas bajas de la provincia.

Para este jueves 19 de marzo, San Salvador de Jujuy y los departamentos vecinos iniciaron el día con lloviznas intermitentes desde las primeras horas de la mañana y una humedad superior al 90%. Según el reporte oficial, la nubosidad persistirá durante toda la jornada, limitando el ascenso térmico y manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 24°C. Los vientos soplarán leves desde el sector norte a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional informó que la probabilidad de lloviznas y chaparrones aislados se mantendrá constante, situándose entre un 10% y un 40% tanto para la tarde como para la noche.

El tiempo en el interior

San Pedro y Libertador: En la región del Ramal el clima será más pesado, con una máxima estimada en 28°C y una mínima de 21°C. En estas localidades también se prevén tormentas aisladas hacia el final del día.

Quebrada: En Tilcara y Purmamarca el cielo permanecerá mayormente nublado con una máxima de 21°C y una mínima de 8°C.

Puna: Para La Quiaca se espera una jornada fría con una mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

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