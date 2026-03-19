Jujeño en Colombia

Máximo Gómez se instala en Montería. El sábado el ciclista jujeño corre el Panamericano de la especialidad en la modalidad pelotón junto a la Selección Nacional con la ilusión de "volver con un buen resultado para la provincia".

Previo al viaje, el pedalista que será de la partida en la categoría sub 23 le dijo a diario El Tribuno de Jujuy que esta "listo para el Panamericano, con la gran ilusión de representar de la mejor manera a Argentina y Jujuy", y agregó "llegamos, vamos a reconocer el circuito, y el sábado corremos la modalidad de pelotón a las 11.30 local, serán 163 kilómetros y está pronosticado humedad, calor y mucho sufrimiento".

Gómez explicó que "es un circuito más duro que el del año pasado en Punta del Este, Uruguay, pero nos viene mejor y vamos a darlo todo por estos hermosos colores", resaltó al tiempo que manifestó "serán 13 vueltas en el circuito, con el pasar de las vueltas será cada vez más duro, pero entrenamos bien para eso, con los objetivos claros, ahora plantearemos la estrategia con los chicos de la selección".

Claro que mucho también tendrá que ver el técnico del equipo argentino "dependerá lo que diga el técnico, pero uno va a dar mucho más, el sueño es uno solo, venimos trabajando para eso".

Para Máximo Gómez, "lo ideal sería entrar en un grupo selecto, una fuga, o si está todo cerrado que se rompa y estar entre los mejores porque me sirve mucho y definir con un grupo selecto, ya que estamos bien físicamente, bien de peso, bien rodado, mentalmente con mucha confianza".

El Panamericano de Ciclismo en Colombia no es cualquier prueba, porque más allá de las medallas, muchos seguidores del deporte sobre ruedas estarán pendientes buscando talentos con el fin de ficharlos en el futuro, sobre todo apuntando a Europa; "mucha gente cazatalentos estarán viendo, están pendiente de los sub 23 porque es el semillero, así que se deben aprovechar estas oportunidades al máximo y traer un hermoso resultado a casa", subrayó.

Por último, agradeció el apoyo de su familia y el Gobierno de la provincia, Secretaría de Deportes. (Gonzalo Díaz)