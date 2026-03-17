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Termas de Caimancito

Termas de Caimancito pide ayuda tras el azote de las intensas lluvias

El temporal en Ledesma provocó una inundación repentina en el reconocido complejo termal, dejando las instalaciones bajo el barro. 

Martes, 17 de marzo de 2026 17:21

Las Termas de Caimancito, uno de los principales atractivos turísticos del departamento de Ledesma, hoy se encuentran bajo un manto de barro y escombros. Las intensas lluvias que azotaron la zona provocaron el desborde de cursos de agua cercanos, generando una inundación repentina que ingresó al predio.

El agua arrasó con todo a su paso, cubriendo las características piletas de aguas termales y acumulando una gruesa capa de sedimento en sectores de esparcimiento y circulación. Si bien aún se trabaja en un relevamiento detallado, las primeras evaluaciones indican daños materiales.  La situación no se limitó al complejo turístico. Vecinos de diferentes sectores de Caimancito también sufrieron las consecuencias del avance del agua, que en varios casos llegó a ingresar a sus viviendas.

"Necesitamos de la colaboración de todos para poder volver a poner en valor este espacio tan querido", expresaron desde la organización a través de un comunicado. En el mismo, detallaron que el fenómeno fue "una inundación sin precedentes" y que el principal desafío en estas horas es la limpieza general del predio para luego evaluar los pasos a seguir en la recuperación de las instalaciones.

Frente a esta situación, desde el complejo hicieron un llamamiento a la comunidad y a los visitantes habituales para sumar esfuerzos. La ayuda puede canalizarse de diferentes maneras: desde la difusión de la situación hasta la colaboración económica directa.

Quienes deseen aportar a la causa pueden hacerlo mediante una transferencia al alias: termasdecaimancito . El objetivo es reunir los fondos necesarios para afrontar las tareas de limpieza y el posterior reacondicionamiento de este polo termal. Se espera que en las próximas horas, personal de la Dirección de Emergencias brinden más información oficial de los daños.

 


 

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