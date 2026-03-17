Hallaron explosivo, armas y detuvieron a un sospechoso

Un importante procedimiento policial se llevó a cabo en un predio de la capital jujeña ubicados en la intersección de avenida Urquiza y calle Argañaraz. Tras el hallazgo de un artefacto explosivo, lo que derivó en la evacuación preventiva de más de 20 personas y un amplio operativo de seguridad.

Según se informó oficialmente, el hecho se originó en un comedor comunitario que funciona en el lugar, donde un hombre se presentó y profirió amenazas exigiendo que desalojaran el sector. En ese contexto, arrojó un portafolio de color azul que, al ser revisado, contenía un artefacto explosivo, lo que motivó el inmediato aviso a la Policía.

Efectivos que realizaban recorridos preventivos intervinieron rápidamente, mientras que un grupo de personas que se había concentrado en las inmediaciones se dispersó ante la presencia policial.

Con intervención del fiscal Dr. Juan Luis Sorbello, junto a la ayudante fiscal Dra. Jimena Colliard Guerrero, personal de Criminalística y áreas especializadas, se realizó el relevamiento correspondiente. En paralelo, especialistas en explosivos llevaron adelante la remoción controlada del dispositivo.

Posteriormente, se confirmó mediante informe técnico que se trataba de una granada real, descartándose que fuera una réplica.

En el marco de la investigación, y a partir de testimonios y datos recabados, se ordenaron medidas de registro en un sector del predio que sería utilizado como depósito por el sospechoso. Allí se secuestraron numerosas armas de fuego (incluyendo armas de fabricación casera tipo “tumbera”, algunas cargadas), además de otros elementos de interés para la causa y una planta de marihuana.

Como resultado del procedimiento, una persona fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer el hecho y determinar posibles responsabilidades.