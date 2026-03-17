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EDUCACIÓN

Estudiantes del nivel secundario tendrán mesas extraordinarias en marzo

Quienes adeuden materias podrán anotarse el 19 y 20 de marzo para rendir a fin de mes y quedar en condiciones de empezar el año lectivo.

Martes, 17 de marzo de 2026 19:26

El Ministerio de Educación habilitó un nuevo turno de exámenes para alumnos del nivel secundario que adeuden materias y busquen acceder al año siguiente. La medida alcanza a estudiantes de primero a quinto año, con distintas cantidades de espacios curriculares según el caso: hasta cuatro para quienes cursaron primer año, y hasta tres para el resto.

La instancia está pensada para aquellos que necesiten regularizar su situación académica y puedan promocionar al curso superior. Quienes se inscriban deberán rendir solo una de las materias adeudadas, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Las inscripciones se realizarán el 19 y 20 de marzo en las escuelas de gestión estatal, privada, social, municipal y/o cooperativa. Los exámenes están previstos para el 30 y 31 de marzo, en días y horarios que cada institución definirá internamente. Durante esas fechas, las clases continuarán con normalidad para el resto del alumnado.

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