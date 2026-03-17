Otra salida en el Gobierno: renunció el director ejecutivo de Anses y asume Guillermo Arancibia

El director ejecutivo de Anses Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia al cargo y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo”, indicó el Ministerio de Capital Humano.

Fuentes oficiales indicaron que la salida “se dio en el marco de un acuerdo en un contexto en el que el organismo entra en una etapa de mayor digitalización y modernización de sus procesos. En ese sentido, se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esa nueva fase”.

Bearzi había asumido en febrero de 2025, después de haberse desempeñado como subdirector del organismo. Pero la rotación continuó y este martes se produjo un nuevo cambio con la llegada de Arancibia a la dirección ejecutiva, y quien se convirtió en el cuarto titular de la entidad de la era Milei.