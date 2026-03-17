Gimnasia celebra 95 años proyectando el club del futuro

El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy cumple 95 años y lo hace en un escenario de madurez institucional. Lejos de las improvisaciones, la entidad albiceleste atraviesa un proceso de expansión estratégica, con el ambicioso objetivo de unificar a la "gran familia" en un predio social y deportivo propio que se convierta en el "corazón del club", según definición del presidente "lobo", Walter Morales.

En el plano futbolístico, la meta de volver a Primera División es inequívoca. Sin embargo, la dirigencia aplica una máxima heredada de los viejos conductores de la institución: "Para ascender, hay que tener tres o cuatro años las barbas en remojo".

"Bajo esta premisa de afianzar el camino antes de dar el salto, transitamos el tercer año consecutivo de consolidación deportiva, manteniendo una estructura profesional que prioriza el orden", indicó el alto dirigente.

A pesar de la compleja situación financiera que golpea al país y al fútbol argentino, el "lobo" logró derribar prejuicios. "Todavía hay quienes piensan que por venir a Jujuy deben cobrar más, cuando en realidad el costo de vida aquí es más bajo que en Buenos Aires", comentó Morales y puntualizó que "gracias a una gestión con estabilidad financiera y cumplimiento, el club logró contratar profesionales altamente competitivos que valoran la seriedad del proyecto por encima de las promesas de difícil cumplimiento".

Por otra parte, puntualizó que "la realidad económica actual exige agudizar el ingenio para mantener las puertas del club abiertas".

Ante la merma de recursos que antes fluían con facilidad, Gimnasia optó por la apertura y el trabajo interinstitucional. En este sentido, los beneficios para el socio se multiplicaron mediante convenios estratégicos, tales como el celebrado recientemente con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para ofrecer alternativas turísticas, recreativas y sociales. Es oportuno consignar, que un acuerdo de similares características se encuentra en plena gestión con La Bancaria.

Asimismo, merced a una alianza con el colegio Fasta "San Alberto Magno", el club utiliza un predio que permite aglutinar diversas disciplinas, fortaleciendo la vida social y deportiva mientras se trabaja en la inversión necesaria para el terreno en Los Perales cedido por la Provincia.

"Nos encaminamos a la antesala del centenario, reafirmando el lugar de Gimnasia como uno de los clubes más representativos del interior del país", destacó Morales.

Con 95 años de historia en el lomo, el "lobo" jujeño demuestra que el éxito deportivo es la consecuencia lógica de una casa ordenada. La familia albiceleste festeja, pero sobre todo, proyecta un futuro a la altura de su leyenda.