Luciana Martínez, tras ser excarcelada: “No soy viuda negra”

La Justicia le otorgó la excarcelación a Luciana Barrionuevo, la ex Gran Hermano que estaba detenida en el barrio porteño de Chacarita acusada de robarle a un turista estadounidense bajo la modalidad de viuda negra en un hotel.

A pesar de haber sido liberada este martes, la influencer deberá cumplir ciertas medidas procesales.

Minutos después de conseguir su libertad, Martínez habló sobre su situación judicial con un móvil de Los Profesionales de Siempre (Canal 9), dando su versión de los hechos: “Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan”.

En la misma línea, la influencer calificó sus días aprehendida como “una pesadilla”: “Creo en Dios, tengo mucha fe y recé, sobre todo, para que todo saliera bien. Tengo un equipo de abogados que hizo que todo fuera bien y se los agradezco”, destacó.

Además, enfrentó las acusaciones que la catalogan como “viuda negra”, negando haber sido partícipe del delito: "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira."

Para cumplir con la excarcelación, se impuso también que Barrionuevo tendrá que cumplir reglas de conducta, como, por ejemplo, someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; mantenerse en contacto con el tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes; y no podrá acercarse al denunciante Bradley James Varela.