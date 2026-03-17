Same suma nuevos vehículos para el operativo en Punta Corral

El gobernador Carlos Sadir encabezó, en la playa de estacionamiento de Casa de Gobierno, el acto de entrega de tres cuatriciclos y una camioneta al Same 107. Los vehículos serán destinados al despliegue del operativo sanitario a efectivizarse durante la peregrinación a Punta Corral.

En principio, el mandatario agradeció al titular del Same, Pablo Jure, y a todo el equipo del servicio de atención de emergencia por su dedicación durante un operativo de rescate que se llevó a cabo en Normenta durante el fin de semana, destacando la efectividad en la atención a docentes y alumnos.

Sadir también mencionó los esfuerzos de los pilotos de helicóptero y la importancia de seguir equipando al Same para sostener su actuación de excelencia, reconocida en toda la provincia.

El mandatario, por último, expresó su gratitud y brindó sus felicitaciones al equipo por su labor constante y efectiva, resaltando su compromiso y disponibilidad.

En tanto, el director del Same destacó la importancia de recibir recursos por parte del gobernador para el operativo de Punta Corral, que busca asistir a 150.000 personas con una logística compleja.

En ese sentido, Jure adelantó que se implementarán 11 puestos sanitarios, incluyendo un hospital de campaña en colaboración con la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Este operativo contará con 156 agentes del Same y un total de aproximadamente 400 personas de diversas instituciones para garantizar la seguridad de los peregrinos.

Asimismo, el titular del Same puso en relieve que se está invirtiendo en mejorar la comunicación satelital de ambulancias no medicalizadas para facilitar la telemedicina y optimizar la atención médica.

Finalmente, resaltó la adquisición de nuevos vehículos y la expansión de bases operativas en toda la provincia, con el objetivo de cubrir el 100% de la demanda médica y adaptarse a las necesidades de la población.