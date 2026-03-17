“Gimnasia, institución firme y en crecimiento”

Gimnasia, el club más popular de la provincia, está de cumpleaños. Y tiene motivos para sonreír, porque se encuentra dando pelea a pesar de todo y cuenta con cimientos fortalecidos para un eventual salto a la Primera División, el gran sueño de los hinchas jujeños.

Tal vez el más caracterizado, y voz autorizada para hablar de la entidad "albiceleste", sea el ingeniero Raúl Ulloa. Estuvo 24 años al frente del "lobo", levantando la convocatoria de acreedores en sus inicios, luego llevando al equipo a la "A" en dos oportunidades y clave en la reestructuración del estadio "23 de Agosto" para ser de la Copa América 2011.

Hoy sigue colaborando en silencio, pero desde hace tiempo alejado de las reuniones de Comisión Directiva y de presencia en la AFA, donde tuvo una excelente relación con Julio Grondona.

El Tribuno de Jujuy conversó con el histórico extitular de Gimnasia, quien definió así este nuevo cumpleaños del club de sus amores.

"Festejamos un nuevo aniversario de este querido "lobo" jujeño, que en un momento determinado fue la mitad de mi vida en el club. Hoy veo una institución firme, creciendo y que está compitiendo en el fútbol grande de Argentina por más de tres décadas. Sé que están realizando cosas importantes para las otras disciplinas, fundamentalmente para potenciar a los chicos de ambos sexos que asisten a la entidad a practicar deportes. No conozco mucho el detalle, pero me dijeron que se trabaja en un gran proyecto que por cierto me alegra y enorgullece como hincha", sostuvo orgulloso.

Agregó que "en este día tan especial voy a repetir una frase que siempre digo: Gimnasia vive por lo institucional y todo aquel que esté al frente del club, integrando cargos en la Comisión Directiva, está obligado a pensar que la parte institucional es la fuerte, es el cimiento para después crecer y consolidarse. Mientras que lo futbolístico va y viene, pero la realidad es que el desafío es tener al "lobo" arriba, siendo algo muy positivo". Ulloa envió un cariño especial "para mi Gimnasia en este día tan significativo y un abrazo de gol para todos los dirigentes que compartieron conmigo 24 años de gestión", precisando que "fueron una gran ayuda, cada uno aportando su granito de arena, dejado su casa y otras obligaciones para dedicarse al club. Recuerdos imborrables que tengo. Pasan los años y nos vamos olvidando un poco de ellos. Sería una injusticia total nombrar a algunos y no a otros. Todos fueron importantes", dijo.

Finalmente, el ingeniero agradeció a todos los "lobos" y arengó a festejar el aniversario con una camiseta en el pecho.