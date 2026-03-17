Se conoció un adelanto de la primera canción del Mundial 2026

El Mundial 2026 empieza a sonar. La FIFA anunció Lighter, la primera canción oficial del álbum del torneo, una colaboración entre el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León que fusiona rock, country y regional mexicano. El tema se estrena este viernes 20 de marzo en todas las plataformas digitales y fue presentado por el propio Gianni Infantino como la pieza que "marca el tono de todo lo que está por venir".

Lighter no es un tema cualquiera. La FIFA lo concibió como un puente musical entre los tres países anfitriones del Mundial —Estados Unidos, México y Canadá— y eligió a dos artistas que encarnan esa diversidad. Jelly Roll, figura del rock y country estadounidense, y Carín León, uno de los cantautores mexicanos más destacados del momento y referente del regional mexicano, se unieron para dar forma a un sonido que cruza fronteras y géneros.

La canción fue producida por Cirkut, ganador del Grammy 2026 como productor del año, lo que le da al proyecto un respaldo de primer nivel dentro de la industria musical global.

El título lo resume todo: el tema habla de ligereza y libertad. En el adelanto publicado por la cuenta oficial del Mundial, se puede escuchar a Jelly Roll cantar: "Nunca me sentí así de libre antes, estoy arriba y estoy subiendo aún más. Los sueños no importan más, querido señor, me siento más ligero". Todavía no se confirmó si Carín León interpretará su parte en español o en inglés, aunque existe la posibilidad de que haya dos versiones, como ocurrió en su momento con el Waka Waka de Shakira en Sudáfrica 2010.

La elección del mexicano no es casual. Carín León viene de convertirse en el primer artista latino en presentarse en The Sphere de Las Vegas, lo que da cuenta de su proyección internacional más allá de las fronteras de México. Su voz no solo estará en Lighter: según la organización, también participará en otros temas del álbum oficial junto a Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules, consolidando una fuerte presencia mexicana en la banda sonora del torneo.

Infantino anticipó que el proyecto musical del Mundial 2026 incluirá figuras consagradas y nuevas voces de distintas partes del mundo. Lighter es apenas el comienzo de una estrategia que busca amplificar la experiencia del torneo más allá de la cancha.

La Copa del Mundo 2026 será histórica: por primera vez se disputará en tres países, con 48 selecciones participando y partidos del 11 de junio al 19 de julio. La final se jugará en el New York New Jersey Stadium, en lo que promete ser la cita ecuménica más diversa y global de la historia. La música, con Lighter como puntapié, ya empezó a preparar el escenario.

El sencillo estará disponible desde el viernes 20 de marzo en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music y YouTube Music.