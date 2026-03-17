La canasta básica en Jujuy aumentó 4,9% en febrero

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) difundió los valores actualizados de las canastas básicas correspondientes a febrero de 2026. El informe confirma un nuevo incremento en el costo de vida y detalla los ingresos necesarios para no caer bajo la línea de pobreza e indigencia.

Durante el segundo mes del año, la Canasta Básica Total (CBT) —que marca el umbral de pobreza— registró una suba del 4,9% respecto de enero. De esta manera, un hogar tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.330.408,46 para no ser considerado pobre.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, también mostró un incremento del 4,8%. Para ese mismo grupo familiar, el costo mínimo destinado a alimentos alcanzó los $601.713,28 mensuales.

Datos interanuales

El informe oficial evidencia que la presión inflacionaria se mantiene elevada. En comparación con febrero de 2025, la canasta alimentaria acumuló un aumento del 39,1%, mientras que la canasta total subió un 39,5%.

Evolución reciente

Los datos muestran que el aumento de febrero se suma a un fuerte incremento registrado en enero, cuando la CBT había subido un 5,2% mensual. En ese contexto, el costo de la canasta total para un adulto equivalente pasó de $410.308,70 en enero a $430.552,90 en febrero, reflejando la continuidad del alza en los precios.

Ingresos necesarios según el tipo de hogar

Los valores actualizados para febrero de 2026 son:

Hogar tipo I (3 miembros):

Indigencia: $475.139,29

Pobreza: $1.050.549,07

Hogar tipo II (4 miembros):

Indigencia: $601.713,28

Pobreza: $1.330.408,46

Hogar tipo III (5 miembros):

Indigencia: $654.290,16

Pobreza: $1.446.657,74

Cómo se calcula

La CBA se compone de un conjunto de alimentos que cubren los requerimientos nutricionales básicos de una persona adulta, mientras que la CBT incorpora además bienes y servicios no alimentarios mediante el coeficiente de Engel. Estos valores se ajustan según la composición de cada hogar, medida en “adultos equivalentes”.