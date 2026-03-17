Fiat Fadua lanza su feria de usados seleccionados con financiación y entrega inmediata

El concesionario Fiat Fadua presentó una nueva edición de su feria de usados seleccionados, una propuesta que apunta a facilitar el acceso al vehículo propio con opciones accesibles y múltiples alternativas de financiación.

Facundo Krupovic, asesor de ventas de la firma, explicó que esta iniciativa se centra principalmente en vehículos usados en excelente estado.

“Estamos lanzando la feria de usados para que las personas puedan acceder a autos modelo 2016 en adelante, con precios accesibles, tanto para compra de contado como con opciones de financiación”, señaló.

Amplia variedad de marcas y modelos

Dentro de la feria, los clientes podrán encontrar una gran diversidad de vehículos, tanto en marcas como en tipos de unidades.

“Tenemos autos de distintas marcas como Renault, Volkswagen, Toyota, Citroën, entre otras. También hay opciones para todos los gustos: desde autos chicos, ideales como primer vehículo, hasta modelos más grandes o camionetas”, detalló Krupovic.

Esta variedad permite que cada cliente encuentre una opción acorde a sus necesidades, ya sea para uso familiar, laboral o como primer auto.

Financiación y garantía

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de acceder a planes de financiación flexibles, incluso en cuotas sin interés.

“Se puede financiar en plazos que van desde 12 hasta 48 cuotas, lo que facilita mucho la compra”, explicó.

Además, desde la concesionaria destacaron que todos los vehículos cuentan con condiciones que brindan tranquilidad al comprador:

RTO al día

Patentes al día

Transferencia incluida en el precio

“Esto permite que el cliente se lleve el vehículo listo para usar, sin tener que preocuparse por trámites adicionales”, agregó.

Promociones en 0 km

Paralelamente, Fiat Fadua mantiene beneficios en unidades 0 km, con planes de financiación sin interés en modelos de la marca.

Entre los vehículos destacados se encuentran:

Fiat Argo

Fiat Pulse

Fiat Cronos

“También tenemos promociones en 0 km con financiación en cuotas sin interés, por lo que invitamos a quienes estén evaluando esa opción a acercarse”, indicaron.

Dónde encontrarlos

Los interesados pueden acercarse al concesionario ubicado sobre Ruta 9, kilómetro 107, en colectora, donde el equipo comercial brinda asesoramiento personalizado.

El horario de atención es amplio, de 8 a 20 horas, lo que permite visitar el lugar incluso fuera del horario comercial tradicional.

“Estamos todo el día para que la gente pueda acercarse cuando le quede más cómodo, incluso en horario de siesta”, concluyó Krupovic.