El Cidmeju invitó a una charla sobre la Ley de Glaciares

El Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales y Estructuras de Jujuy (Cidmeju) realizará el 20 una charla abierta titulada "Ley de Glaciares, una herramienta para proteger nuestro futuro", una actividad destinada a brindar información y generar debate sobre la importancia de estos ecosistemas y el marco legal que los protege en Argentina.

El encuentro se llevará a cabo mañana a partir de las 15 en modalidad virtual y contará con la participación de Mateo Martini, de la Universidad Nacional de Córdoba - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y de Laura V. Zalazar, coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, quien es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y (Conicet), quienes abordarán distintos aspectos científicos y legales vinculados a la conservación de los glaciares.

Durante la charla se explicará qué son los glaciares, cuál es su presencia en el NOA y por qué se sancionó la Ley de Glaciares, considerada una herramienta clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce y para el cuidado de los ecosistemas de montaña.

Desde la organización señalaron que la actividad está orientada a estudiantes, profesionales y público en general interesado en temas ambientales, y tiene como objetivo despejar dudas y aportar información actualizada sobre una problemática que adquiere cada vez mayor relevancia frente al cambio climático y el avance de distintas actividades productivas en zonas cordilleranas.

La participación es libre y gratuita, y se realizará a través de la plataforma Google Meet:https://meet.google. com/wvp-xebo-bwm.