Entregaron diez viviendas en Puesto del Marqués

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de entrega de 10 viviendas e infraestructura en Puesto del Marqués, en el marco del Programa Provincial de Vivienda.

Las unidades habitacionales corresponden a la modalidad Demanda Libre, es decir que las familias postulantes acceden a las mismas por sorteo público, el cual fue realizado en esa localidad del departamento Cochinoca.

En esta oportunidad, se entregaron 10 viviendas, todas de construcción tradicional con dos dormitorios, estar, comedor, cocina y baño.

El barrio cuenta con obras de infraestructura tales como red de agua, red eléctrica, alumbrado público, vados, cordón cuneta, badenes, veredas municipales, forestación y enripiado de calles.

En ese contexto, Sadir felicitó a las familias beneficiarias. "Hoy llegó el momento importante de construir su hogar", expresó. "Con esfuerzo y decisión se cumplió con la tarea de finalizar las obras y que sea una realidad para los nuevos adjudicatarios", afirmó el gobernador.

En tanto, el comisionado Ariel Cusi dijo que "gracias al acompañamiento de la provincia se logra avanzar en trabajos para la comunidad".

"Hoy es un día especial para las familias que tienen su casa propia, un sueño hecho realidad", sostuvo.

Luego las autoridades se trasladaron hacia las calles 20 de Junio y Soberanía Nacional, donde dejaron inaugurada una obra de adoquinado que fue concretada con fondos de la Provincia y el trabajo de la comuna. Acompañaron al mandatario, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic y directivos del Instituto de Vivienda, entre otros funcionarios.

Sueldos a estatales

El próximo lunes se iniciará el pago de los sueldos de noviembre a los trabajadores estatales de Jujuy. Ese día cobrarán Veteranos de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos. El martes 2, los de Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano. El miércoles 3, Educación nivel inicial y primario y Educación nivel secundario y Superior. Y jueves 4: Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y Funcionarios.