Jujeños destacados en la fecha de Aguas Abiertas

Buena performance de Los Delfines en la segunda fecha del Regional del NOA de Aguas Abiertas. "Fue una jornada muy buena para nuestros representantes por los tiempos y las posiciones ocupadas", apuntó María Vallejo.

La entrenadora contó que "tuvimos nadadores de distintos puntos que forman parte del equipo como ser Lucas Meléndez y Agustín Pasarella de Monterrico, Alejandra López y Beatriz Ruiz de El Carmen y de San Salvador de Jujuy Maximiliano Molina".

Meléndez en infantiles masculino compitió en los 2 mil metros y quedó en el tercer lugar, Pasarella en la misma distancia fue segundo, mientras que en categoría master, Molina estuvo en los 4 mil metros y culminó en el segundo puesto, al tiempo que Beatriz Ruiz nadó en los 4 mil metros finalizando en el segundo lugar y López también en 4 mil metros, master, segunda.

La profesora María Vallejo remarcó que regresó "más que satisfecha, más que contenta, feliz porque cumplimos con las expectativas, esa era la idea que cada uno mejore sus tiempos, lo hicieron ampliamente, así que recontenta".

Sobre todo para los nadadores de Monterrico "hace tres semanas comenzaron a entrenar, ahora con Yolanda Párraga que está como Directora de Deportes, permitió que la pileta quede habilitada ahora en noviembre, así que súper contenta por eso y por el desempeño de los chicos también", subrayó.

Para la fecha del NOA, todo el equipo de Los Delfines trabajaron y mucho "sumamos minutos en la pileta, en agua del dique, y después intercalamos con movimientos físicos, es toda una combinación para poder cumplir con los metros de cada una de las pruebas", comentó.

Sucede que "nadar 2 kilómetros o 4 kilómetros, o la distancia que sea, requiere de una preparación física, mental importante, es complicado si no estás bien entrenado para poder cumplir con las competencias, porque en un momento, sentís el cansancio, te desorientas en el agua", explicó.

Por otro lado agradeció "al Intendente Luciano Moreira por el constante apoyo, al Secretario de Gobierno, Álvaro Moreira, por aceptar la propuesta desde el primer momento, apostando a la natación, nos ayudaron con los elementos y personal necesario para acondicionar la pileta".

Por último, la profesora María Vallejo contó que "vamos a seguir entrenando, están todos invitados a sumarse, tanto en la pileta de Monterrico como en el dique los sábados por la mañana", finalizó.