Can de la Policía encontró a un adolescente de 15 años

Un joven de 15 años fue encontrado sano y salvo por el can "Roco", de la Unidad Especial K9, en el barrio Campo Verde de la ciudad capital. El adolescente, domiciliado en el barrio Obrero, estaba desaparecido desde el lunes pasado y horas más tarde la familia radicó la denuncia ante las autoridades policiales.

El hecho ocurrió ayer por la mañana, en momentos que tras la denuncia en la unidad policial se comenzó a aplicar el protocolo de búsqueda para estos casos mediante la participación del Comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravió de mujeres y niñas o personas de la diversidad (Cindac), dependiente del Ministerio de Seguridad provincial.

Por esa razón, la Unidad Especial K9 que cuenta con los canes entrenados para la búsqueda de personas, fue llevada junto a un efectivo policial a los alrededores del domicilio del adolescente. Así fue que el rastreo se extendió por las calles de los barrios Campo Verde y Obrero, de la capital.

De esta manera, en un momento el can "Roco" llegó hasta la escalinata de la iglesia Virgen de Lourdes, ubicada en la calle Las Nueces, en el límite entre los mencionados sectores barriales. En ese lugar se encontraba un joven encapuchado, al cual el can olfateó con insistencia. Esto se constituyó en un aviso de que muy posiblemente podría tratarse del adolescente buscado desde la tarde del pasado lunes.

Fue entonces, que uno de los uniformados se entrevistó con el muchacho, quien se identificó como la persona que estaban buscando y se encontraba en buen estado de salud.

Tras la confirmación de tratarse del adolescente denunciado como perdido, los agentes dieron aviso a la Seccional 50° de Campo Verde, con jurisdicción en la zona, y a la Fiscalía con competencia en el hecho. Luego el adolescente fue trasladado a la mencionada dependencia, en donde lo aguardaba su progenitor, por lo que se dio de baja la búsqueda.