ATE logró el pase a planta permanente

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy, junto a la Seccional La Quiaca, anunció un avance significativo en las negociaciones que mantiene con el municipio y el Gobierno provincial. A partir del 1 de enero del próximo año, los trabajadores incluidos en la mesa de diálogo pasarán a integrar la planta permanente del Estado municipal, un reclamo sostenido durante largo tiempo.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Municipalidad informó al sindicato que también iniciará el proceso de recategorización correspondiente, un punto clave para regularizar la situación laboral y mejorar las condiciones de quienes cumplen funciones en distintas áreas.

Durante gran parte del año, ATE desarrolló una agenda de trabajo con intendentes de diferentes localidades en el marco del espacio de negociación abierto por la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia. En ese ámbito, se abordaron temas como la situación de los trabajadores contratados y jornalizados, los pases a planta permanente y las recategorizaciones, demandas históricas del sector.

Desde el gremio destacaron que este nuevo logro "brinda tranquilidad y reconocimiento a quienes día a día sostienen el funcionamiento del municipio", y remarcaron que las gestiones continuarán con el objetivo de ampliar derechos y consolidar condiciones laborales dignas para todas y todos los empleados municipales de Jujuy.