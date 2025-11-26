33°
26 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

En la legislatura
Presupuesto 2026
Buenos Aires
Unju
Stranger Things
“Día del Folclorista Jujeño”
En la legislatura
Presupuesto 2026
Buenos Aires
Unju
Stranger Things
“Día del Folclorista Jujeño”

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
HOMENAJE

El 5 de noviembre será el Día del Folclorista Jujeño

En homenaje al legado de Ricardo Vilca y Amaranto Chañi, dos pilares de la música provincial que comparten fecha de natalicio.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 18:33

En el mes de la música, la Legislatura jujeña aprobó la ley que instituye el 5 de noviembre como el "Día del Folclorista Jujeño", una fecha que busca celebrar y reconocer a quienes mantienen viva la identidad musical de la provincia. La fecha no es azarosa: ese día, en una de esas “mágicas coincidencias del destino”, nacieron dos monumentos de la música jujeña, Ricardo Vilca y Amaranto Chañi.

La iniciativa fue presentada por legisladores del bloque Frente Cambia Jujuy. Más allá del homenaje específico a estas dos figuras señeras, la iniciativa pretende consolidar un espacio permanente de valoración cultural.

El objetivo es que este día especial sirva para organizar actividades educativas y artísticas a lo largo de la provincia, fortaleciendo la identidad jujeña y manteniendo viva la esencia de las tradiciones.

Cada 5 de noviembre será una oportunidad para reforzar el orgullo jujeño, fortalecer la participación ciudadana y reconocer el valor del folclore como una expresión esencial de nuestra identidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD