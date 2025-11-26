31°
26 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

“Día del Folclorista Jujeño”
PIROTECNIA SEGURA
microcréditos
Aniversario
Italia
Mauro Icardi
PRIMERA NACIONAL
“Día del Folclorista Jujeño”
PIROTECNIA SEGURA
microcréditos
Aniversario
Italia
Mauro Icardi
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
UNJU

Elecciones en la UNJu: Se presentaron los candidatos de la lista "UNJu+"

Buscan construir una unidad firme que permita reforzar el trabajo de la UNJu en el territorio.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 18:23

El martes 25 de noviembre en horas de la tarde, en el Campus Reforma Universitaria 1918 (Rectorado) en barrio Los Huacos se presentaron los candidatos de la lista "UNJu+" que participarán de las elecciones para renovar autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy en 2026.

La fórmula de la lista "UNJu+" esta conformada por el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy Mg. Ing. Agr. Mario Bonillo; quien va por la reelección, junto al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Cr. Javier Martínez.

El lanzamiento de la lista "UNJu+" contó con la presencia de los decanos de las cuatro Facultades de la Universidad Nacional de Jujuy y el apoyo de un amplio sector de la comunidad universitaria: alumnos, docentes y nodocentes. 

El Rector Bonillo y el decano Martínez coincidieron en la importancia de sumar a todos los sectores y construir una unidad firme que permita reforzar el trabajo de la UNJu en el territorio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD