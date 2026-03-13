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Embargaron el sueldo de Brian Sarmiento

La deuda acumulaba un monto de $12.792.348, que saldría del primer sueldo de Gran Hermano.

Viernes, 13 de marzo de 2026 20:20

Embargaron el sueldo del exfutbolista Brian Sarmiento por una deuda por el incumplimiento en la cuota alimentaria de su hija de 10 años, iniciada por su expareja, Jazmín “Tesi” Posa.

Según trascendió, la mujer solicitó una medida cautelar para embargar el sueldo que el exfutbolista recibe por su participación en Gran Hermano 2026 para saldar la deuda que tiene por la cuota de alimentos, argumentando que no paga desde hace 22 meses.

El periodista Santiago Riva Roy contó en DDM (América TV) que la deuda acumulada era de $12.792.348 pesos argentinos, de la cuota establecida de 300 dólares mensuales.

Además, se fijó una multa de 2 dólares por cada día de retraso en el pago; por ello se sumaron unos 681 días de mora.

Ya fue aceptado por la justicia, firmado, ya está notificado para Telefe, Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria”, informó el panelista. Según explicó, se le embargaría el primer sueldo y el resto se discutiría una vez que Sarmiento salga del reality.

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