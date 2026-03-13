Bolsonaro, otra vez hospitalizado y en terapia intensiva

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue internado de urgencia en terapia intensiva como consecuencia de una bronconeumonía bilateral que se le declaró en la celda donde cumple su condena a 27 años de prisión por intento de golpe de estado e incitación a la violencia.

Según el parte médico del hospital DF Star de Brasilia, el referente de la ultraderecha llegó allí con un “cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”.

Bolsonaro, de 70 años, fue internado y recibe un tratamiento con antibióticos por vía intravenosa para tratar una “bronconeumonía bacteriana bilateral” detectada tras los primeros estudios de laboratorio que se le realizaron.

Debido a la cantidad de líquido que se le encontró en ambos pulmones, el dirigente político no tiene fecha de alta. Las precisiones fueron informadas por su esposa, Michelle Bolsonaro, quien publicó el parte médico en sus redes sociales.

Horas después de la internación, su hijo, el senador brasileño Flávio Bolsonaro, brindó una conferencia de prensa en la puerta del DF Star de Brasilia, donde informó que el expresidente había presentado escalofríos y vómitos en la madrugada dentro del Complejo Penitenciario de Papuda en Brasilia, donde cumple su condena.

“Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones”, indicó.

Según el senador que fue elegido por su padre para ser el candidato de la ultraderecha a las elecciones presidenciales de octubre próximo, los pulmones de Bolsonaro “nunca se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago”.

El senador aprovechó la oportunidad para insistir con el pedido de cambio de régimen de prisión para su padre. Pidió expresamente a la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliaria, algo que el Supremo ya le negó en diferentes oportunidades.

“Están jugando con la vida de mi padre –los acusó-. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse.”

Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces fue internado varias veces y fue sometido a procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de esa agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que el 15 de enero comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado. La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

En esa ocasión fue sometido a cuatro cirugías y permaneció internado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por el Supremo por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder”, luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por Lula. Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.