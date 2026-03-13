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Cursos tecnológicos digitales comenzarán en abril

Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 9 a 12 horas, con una inversión mínima

Viernes, 13 de marzo de 2026 16:43

A partir de abril, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de las direcciones de Gobernanza e Innovación, pondrá en marcha una serie de cursos tecnológicos digitales destinados a personas de todas las edades. Las capacitaciones se dictarán en las instalaciones del Faro del Saber e incluirán propuestas como Marketing y Redes Sociales, Impresión 3D y Robótica (Club XXII).

El primer curso en iniciar será “Marketing y Redes Sociales”, que comenzará el lunes 6 de abril. Durante la capacitación, los participantes recibirán herramientas para desarrollar una estrategia digital desde cero, aprenderán sobre manejo profesional de redes sociales y obtendrán recomendaciones para conectarse de manera efectiva con su audiencia.

“No basta con postear, hay que tener una estrategia. Sumate al curso de Marketing y Redes Sociales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y aprendé a construir una presencia digital sólida”, destacaron los organizadores.

Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 9 a 12 horas, con una inversión mínima.

Los interesados podrán inscribirse en las oficinas del Faro del Saber, ubicadas en calle Jade Sur s/n, acceso a Punta Diamante, en cercanías del cementerio El Salvador.

Por otra parte, las capacitaciones continuarán con el taller de Impresión 3D, que comenzará el martes 7 de abril. Las clases se desarrollarán los martes y jueves, de 17 a 18.30 horas. Durante el curso, los participantes aprenderán modelado digital para crear piezas desde cero, configuración y manejo de impresoras 3D, además de la preparación de archivos para su impresión física.

“En este curso de Impresión 3D vas a descubrir cómo pasar del diseño digital a un objeto que podés tocar”, señalaron.

Asimismo, desde el Club XXII se invita a participar del curso de Robótica, también a partir del 7 de abril, destinado a potenciar la creatividad y el aprendizaje tecnológico. La propuesta contará con cupos limitados.

Desde la Secretaría de Planificación y Ambiente informaron que todas las capacitaciones tendrán una duración de un mes. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388-4438007.

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