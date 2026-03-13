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Educación

Habilitan mesas extraordinarias para alumnos que repitieron el secundario

La medida está destinada a alumnos que adeudan materias y busca brindarles una nueva oportunidad para promocionar al curso inmediato superior.La medida está destinada a alumnos que adeudan materias y busca brindarles una nueva oportunidad para promocionar al curso inmediato superior.

Viernes, 13 de marzo de 2026 15:14

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy informó que se habilitarán mesas extraordinarias destinadas a estudiantes del nivel secundario que adeudan materias.

La disposición alcanza a alumnos de primer año que tengan cuatro materias pendientes. En caso de aprobar una de ellas, podrán promocionar al curso inmediato superior, ya que en el primer año del secundario se permite pasar de curso con hasta tres materias previas.

Asimismo, podrán acceder a estas mesas los estudiantes de segundo a quinto —o sexto año, según la institución— que adeuden tres materias. Si logran aprobar una de ellas, quedarán en condiciones de promocionar.

En cambio, aquellos alumnos que registren más de una materia adicional pendiente no podrán hacer uso de esta instancia extraordinaria.

Según se informó, las mesas de examen se realizarán hacia fines del mes de marzo.

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