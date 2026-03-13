Habilitan mesas extraordinarias para alumnos que repitieron el secundario

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy informó que se habilitarán mesas extraordinarias destinadas a estudiantes del nivel secundario que adeudan materias.

La disposición alcanza a alumnos de primer año que tengan cuatro materias pendientes. En caso de aprobar una de ellas, podrán promocionar al curso inmediato superior, ya que en el primer año del secundario se permite pasar de curso con hasta tres materias previas.

Asimismo, podrán acceder a estas mesas los estudiantes de segundo a quinto —o sexto año, según la institución— que adeuden tres materias. Si logran aprobar una de ellas, quedarán en condiciones de promocionar.

En cambio, aquellos alumnos que registren más de una materia adicional pendiente no podrán hacer uso de esta instancia extraordinaria.

Según se informó, las mesas de examen se realizarán hacia fines del mes de marzo.